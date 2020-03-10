Джакарта, , 10:29 — REGNUM Правительства Индонезии и Нидерландов договорились укреплять сотрудничество в области дипломатической подготовки и повышать роль женщин в вопросах мира и безопасности, сообщает Antara.

Соглашение было изложено в двух документах, подписанных министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министром иностранных дел Нидерландов Стефанусом Абрахамом Блоком в Джакарте.

По словам главы МИД Индонезии, обучение индонезийских дипломатов — это сотрудничество с Нидерландами, которое длится 16 лет.

«В настоящее время мы готовим индонезийских дипломатов, посредников из Индонезии на время, необходимое для участия в мирных переговорах», — отметила Ретно Марсуди.

Напомним, с 1798 по 1942 год Индонезия была голландской колонией.