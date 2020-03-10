Сухум, , 10:36 — REGNUM В столице Абхазии число участников бессрочной голодовки в поддержку принятия антикоррупционной статьи Конвенции ООН выросло с трех до шести человек. Об этом сообщает ИА «Абхазия-Информ».

По данным журналистов, 7 марта к голодающим присоединились два человека, а 8 марта — еще один. Отмечается, что протестующие также собирают подписи в поддержку своих требований. Они рассказали, что на 9 марта их было собрано более семи тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале парламент Абхазии принял законопроект, который обязывает декларировать доходы, расходы и имущество депутатами и публичными служащими. Протестующие считают, что этого недостаточно и требуют добавить в положения Конвенции ООН, которые не были внесены в законопроект, например, включение в список декларантов совершеннолетних детей чиновников.

Первые трое участников голодовки начали акцию 2 марта.

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