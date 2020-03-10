Москва, , 10:24 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству предлагает не закреплять дату общероссийского голосования 22 апреля поправкой в Конституцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, соответствующая поправка поступила в Госдуму.

Планируется указать, что в указе президента о назначении общероссийского голосования будет содержаться не только вопрос, который выносится на общероссийское голосование, но и определяться день общероссийского голосования, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).