Москва, , 10:19 — REGNUM Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что концлагерь Освенцим якобы освобождали только украинцы — чушь, обусловленная современными веяниями мировой политики, заявил президент России Владимир Путин в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

«Мы же понимаем, что это чушь… Мы понимаем, что всё это — конъюнктура сегодняшнего дня», — рассказал президент России.

Он отметил, что попытки искажения истории Великой отечественной войны расцениваются её участниками не иначе как плевок в лицо.

«Нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку», — подчеркнул Путин.

Президент РФ добавил, что население Украины боится возражать высказываниям, подобным заявлению Зеленского, поскольку «сразу преследование начнётся».

Владимир Путин также добавил, что спокойно воспринял тот факт, что руководство Польши не пригласило его на памятные мероприятия в честь освобождения Освенцима.

Напомним, в ходе празднования 75-й годовщины освобождения Красной Армией концлагеря «Аушвиц-Биркенау», Зеленский особо подчеркнул роль выходцев из Украины в освобождении лагеря.

Как сообщало ИА REGNUM, в своей речи президент Украины возложил ответственность за развязывание Второй Мировой войны на СССР.

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