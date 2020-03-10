Москва, , 10:13 — REGNUM Лидерам входивших в антигитлеровскую коалицию стран следовало бы приехать в Москву на 75-летие Победы, считает президент России Владимир Путин.

«Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать», — сказал глава государства в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Российский лидер добавил, что Россия ждет и будет рада, если они приедут. «Если нет — это их выбор», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин отметил, что заявления о якобы равной ответственности Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина за развязывание Второй мировой войны — это «просто чушь собачья». Советский лидер, в отличие от глав ряда европейских стран, не имел прямых контактов с главой нацистской Германии

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