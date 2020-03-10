Москва, , 11:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин прокомментировал то, что власти Польши не позвали его на мероприятия, посвященные годовщине освобождения Освенцима. Об этом заявил российский президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Не позвали — и не надо!» — ответил Путин на вопрос корреспондента.

Российский лидер назвал поездку президента Украины Владимира Зеленского на мероприятия, посвященные годовщине освобождения Освенцима, «конъюнктурой сегодняшнего дня».

«Ну, нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку», — добавил Путин.

Напомним, 29 января в ходе публичного мероприятия, выступая в бундестаге на собрании, посвящённом 75-летию освобождения Освенцима, германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что историю нельзя ни переписывать, ни превращать в оружие.

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