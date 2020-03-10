Париж, , 09:47 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с маршалом Ливийской национальной армии Халифом Хафтара, который заверил его, что готов подписать соглашение о прекращении огня, сообщили в Елисейском дворце.

Во время часовой встречи в Елисейском дворце в Париже Халиф Хафтар заверил, что готов подписать документ о прекращении огня, но его также должны соблюдать вооруженные группировки, поддерживающие правящее правительство в Триполи.

Париж поддерживает усилия, предпринимаемые ООН в пользу прекращения огня и начала межливийского политического диалога, но все попытки пока не увенчались успехом.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция решительно осуждает попытку покушения на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока и его конвой в Хартуме.

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