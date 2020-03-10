Москва, , 09:49 — REGNUM Заявления о якобы равной ответственности Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина за развязывание Второй мировой войны — это «просто чушь собачья». Советский лидер, в отличие от глав ряда европейских стран, не имел прямых контактов с главой нацистской Германии, заявил российский президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Говоря о победе во Второй мировой войне, Путин подчеркнул, что отнять её у России невозможно. Он добавил, что «недалекие люди» в Европарламенте «несут всякую фигню» о равной вине Гитлера и Сталина за начало мировой войны.

Российский лидер предложил вспомнить, «кто какие документы подписывал с Гитлером». Он подчеркнул, что Сталин «не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером», тогда как премьер-министры Великобритании и Франции и глава Польши работали с Гитлером, не раз с ним встречались и «сдали Чехословакию», что отражено в архивных документах.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию о «европейской памяти» с резкой критикой руководства СССР. В ней утверждается, что Советский Союз наряду с Германией ответственен за развязывание Второй мировой войны, так как был подписан пакт Молотова — Риббентропа.

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