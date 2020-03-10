Тбилиси, , 09:42 — REGNUM Находящийся в заключении бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава сделал более достойное заявление, чем его друзья, которые лгут обществу. Об этом 9 марта сказал спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе в эфире телеканала «Палитраньюс».

"Арестованный человек делает более достойное, политически более верное заявление, чем находящиеся на свободе его друзья, которые вышли и обманывают общество, говоря, что предметом соглашения было освобождение того или иного лица», — заявил Арчил Талаквадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, после компромиссного соглашения по выборной реформе между оппозиционными силами и правящей партией «Грузинская мечта» некоторые представители оппозиции стали делать заявления, будто в соглашении говорится также об освобождении из тюрьмы ряда лиц. В «Грузинской мечте» отрицают это.

5 марта Угулава, осужденный за хищения из бюджета, через свою страницу в соцсети Facebook обратился к соратникам с призывом «не печалиться» о нем, а сосредоточиться на избирательной реформе.

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