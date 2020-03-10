Оренбург, , 09:37 — REGNUM В администрации Оренбурга принято кадровое решение. В отставку отправлен Олег Филиппов, работавший начальников УЖКХ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Для Олега Филиппова 6 марта стал последним рабочим днем на посту главы управления ЖКХ. Филиппов уволен с формулировкой «по собственному желанию».

В настоящее время обязанности начальника исполняет Евгений Сидоров, являющийся заместителем главы УЖКХ.

Стоит отметить, что начальство управления ЖКХ в последнее время меняется часто. Олег Филиппов возглавлял управление с 11 июня 2019 года. С февраля по апрель 2019 года на посту работал Дмитрий Жуков. В 2014—2018 годы главой УЖКХ являлась Татьяна Малышева.