Бамако, , 09:05 — REGNUM Лидер одной из ключевых воинствующих исламистских группировок, действующих в Мали, заявил, что боевики готовы к переговорам с правительством Мали, «чтобы положить конец кровавому конфликту». Об этом говорится в заявлении пресс-службы службы местных органов безопасности Menastream.

Однако глава связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам Вал-Муслимин» (JNIM) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что будет участвовать в переговорах, только если французские войска покинут страну.

Напомним, что в прошлом месяце президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о намерении провести переговоры с лидерами JNIM (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иядом Аг Гали и Амаду Куфой.

Читайте ранее в этом сюжете: Афросоюз поддержит переговоры лидера Мали с террористами