Тбилиси, , 08:52 — REGNUM Помилование осужденного бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулавы, являющегося одним из лидеров партии «Европейская Грузия», возможно, если он напишет соответствующее прошение. Так ответила 9 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили на вопрос журналистов о возможности помиловать политика.

«Для всех граждан одни и те же регуляции, и все граждане весьма хорошо знают, как обращаться к президенту», — сказала Зурабишвили. Она подчеркнула, что примет решение помиловать Угулаву, если посчитает, что это должно произойти.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта оппозиция и правящая партия «Грузинская мечта» подписали соглашение, в котором предусматривался компромисс по выборной реформе. Представители оппозиционных партий настаивают, что в подписанном документе говорится про достижение компромисса по освобождению лиц, которых оппозиция относит к «политзаключённым». В «Грузинской мечте» заявляют, что с их стороны обещаний кого-либо освободить не было.

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