Париж, , 08:45 — REGNUM Франция решительно осуждает попытку покушения на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока и его конвой в Хартуме, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

МИД Франции призывает пролить свет на обстоятельства покушения.

«Франция вновь заявляет о своей полной уверенности в действиях премьер-министра и переходной власти в Судане по восстановлению страны и становлению ее на путь мира и демократии», — говорится в заявлении французского ведомства.

Париж подтверждает свою приверженность обеспечению успеха демократического перехода, который должен привести Судан к свободным выборам в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было совершено нападение на премьер-министра Судана. Автомобиль главы правительства был взорван, сам чиновник выжил, однако нет информации относительно состояния его здоровья.

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