Брюссель, , 08:47 — REGNUM Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с представителями Евросоюза по проблеме беженцев — провалились, об этом 10 марта сообщает Bloomberg.

По данным журналистов, турецкий лидер покинул переговоры в Брюсселе после двухчасовой встречи, завершившейся без каких-либо соглашений.

Сотрудники СМИ отмечают, что чиновники Евросоюза ожидают подтверждение соглашений о беженцах, принятых ранее.

«У нас разные взгляды на эту проблему, поэтому очень важно вести откровенный разговор», — подчеркнул в комментарии изданию глава Евросовета Шарль Мишель.

Как передавало ИА REGNUM, власти Турции открыли границу для мигрантов, ранее закрытую в соответствии с договором между Анкарой и Брюсселем. Как отмечают эксперты, данное решение было принято для оказания давления на Евросоюз, побудив его оказывать поддержку в сирийском конфликте.

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