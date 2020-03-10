Томск, 10 марта 2020, 08:23 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о награждении граждан России государственными наградами. Среди награждаемых оказался томский сенатор, член комитета Совфеда по экономической политике Владимир Кравченко. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 марта в администрации Томской области.
Уточняется, что Кравченко получил Орден Дружбы «за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».
В областной администрации напомнили, что с начала 2000-х годов Владимир Кравченко занимает руководящие должности в томском региональном отделении «Единой России». С 2011 по 2016 годы был депутатом Законодательной думы Томской области. С 2016 года — член Совфеда РФ от Томской области, представитель от законодательного органа государственной власти региона.
Как сообщало ИА REGNUM, орденами награждены члены Совфеда от Оренбуржья.
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