Москва, , 08:21 — REGNUM В случае возникновения угрозы новой мировой войны Россия готова повторить подвиг времён Великой Отечественной войны. Её исход будет аналогичным. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

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«Мы потеряли 27 млн человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», — сказал российский лидер в интервью ТАСС, комментируя итоги Великой Отечественной войны.

Глава государства добавил: «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет».

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Напомним, сегодня, 10 марта, в эфир выйдет десятая часть интервью с президентом РФ в рамках спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». Эта серия посвящена памяти о Великой Отечественной войне, генеральному секретарю ЦК КПСС Иосифу Сталину и фюреру Третьего рейха Адольфу Гитлеру. Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в некоторых соседних странах, в Европе и за океаном часто пытаются извратить историю Второй мировой войны. Одним из таких примеров российский лидер назвал принятую Европарламентом резолюцию, которая фактически ставит на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая на то, что СССР развязало эту войну.

При этом глава государства подчеркнул необходимость противостоять попыткам переписать и сфальсифицировать историю. По его словам, это можно сделать только аргументированной правдой.