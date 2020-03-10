Тбилиси, , 08:34 — REGNUM Оппозиционная партия «Европейская Грузия» после достигнутого соглашения с властями снимает свой бойкот, объявленный грузинскому парламенту. Об этом 9 марта рассказал журналистам один из партийных лидеров Гиги Бокерия, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Я от имени своей команды, «Европейской Грузии» могу сказать, что выполнение этого соглашения, разумеется, снимет политический бойкот», — сказал Бокерия.

Он отметил, что в интересах его партии участвовать заседаниях парламента. Также Бокерия заявил, что не сомневается в исполнении властями своих обязательств по принятому соглашению.

Как сообщало ИА REGNUM, объединившиеся оппозиционные силы и правящая партия «Грузинская мечта» 8 марта пришли к соглашению по парламентским выборам 2020 года. Стороны договорились, что 120 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 30 — по голосованию в мажоритарных округах.

Это стало компромиссом между оппозицией, требовавшей полной отмены мажоритарщиков и правящей партией, которую устраивала схема, когда из 150 депутатов по мажоритарным округам избирали 73.

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