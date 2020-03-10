Париж, , 08:12 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом в Париже, сообщает внешнеполитическое ведомство.

Министры обсудили основные международные вопросы, по которым сотрудничают обе страны, в частности, ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке. Стороны подтвердили приверженность двух стран сохранению сильной и эффективной многосторонности.

Жан-Ив Ле Дриан и Иньяцио Кассис обсудили двусторонние отношения, уверенные и динамичные, особенно в приграничных регионах, где население разделяет жилые районы, развитие которых требует тесной координации между двумя странами. Министры обменялись мнениями о ходе переговоров, касающихся управления водами реки Рона.

«Двусторонние отношения между Францией и Швейцарией давние и плотные. Наш политический диалог является регулярным, объем торговли (31 млрд евро в 2018 году) и развитие перекрестных инвестиций свидетельствуют о взаимном доверии наших компаний и инвесторов», — говорится в заявлении МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести встречу в Париже с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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