Тбилиси, , 07:56 — REGNUM Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе был вынужден обратиться к режиму самоизоляции и поместить в этот же режим всю свою семью. Как написал Арвеладзе на своей странице в соцсети Facebook, причиной такого решения стал его контакт с другом, который оказался носителем коронавируса.

«Я нахожусь в режиме самоизоляции, так как у меня был контакт с другом в Грузии, который, к сожалению, оказался носителем коронавируса. Несмотря на то, что на сегодняшний день у меня никаких симптомов, связанных с вирусом, нет, я немедленно обратился к врачу и прошел консультацию», — пишет Арвеладзе.

По его словам, после контакта с инфицированным другом на работу он не являлся, так как были выходные дни, ни с кем другим, кроме членов семьи не встречался. Члены его семьи, с которыми он контактировал, также находятся в самоизоляции.

«После того, как станут известны результаты анализов, я их обязательно опубликую», — пообещал замминистра и призвал всех, кто путешествовал в страны высокого риска заражения коронавирусом, обязательно соблюдать режим карантина и самоизоляции, чтобы не способствовать дальнейшему распространению вируса.

На данный момент в Грузии зарегистрировано пока 15 случаев коронавируса, и все они связаны с путешествиями граждан в Иран и Италию. И лишь один, последний выявленный зараженный помимо Италии находился также в Испании, поэтому источник его инфицирования эпидемиологи установить затрудняются. В Национальном центре по контролю заболеваний предполагают, что число зараженных в Грузии будет расти параллельно ухудшению эпидситуации во всем мире.