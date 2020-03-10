Нур-Султан, , 07:32 — REGNUM Сроки переговоров по Сирии в астанинском формате могут быть отодвинуты в связи с изменившимися обстоятельствами. Об этом заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Отвечая на вопрос журналистов, Тлеуберди, отметил, что запланированных на март переговоров по Сирии в Астане, «вполне возможно, что не будет».

Он также подчеркнул, что с того момента, когда в декабре было принято решение о проведении встречи в марте, «ситуация уже поменялась».

Как сообщало 29 февраля ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган остается верен договоренностям, достигнутым на переговорах в Астане.

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