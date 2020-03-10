Владивосток, , 06:01 — REGNUM Во Владивостоке к исполнению обязанностей приступил новый вице-мэр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

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Вместо освободившего должность Константина Лободы, новым заместителем главы администрации Владивостока назначен Максим Акульшин, который работает в администрации города с 2011 года.

Ранее он занимал должность главного специалиста, а последние несколько лет выполнял обязанности заместителя начальника управления дорог и благоустройства.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-мэр Владивостока Константин Лобода написал заявление на оставление должности по собственному желанию.