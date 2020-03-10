Новосибирск, , 04:59 — REGNUM Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов заявил, что из-за регулярного недофинансирования, недоремонта и аномальной зимы ям на городских магистралях этой весной будет больше обычного.

«Я не хочу никого пугать, но уже сейчас понятно, что в плане разрушений на магистралях города эта весна будет одной из самых масштабных, — цитируют Дронова «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». — Из-за почти двукратной нормы выпавшего за зиму снега и температуры в среднем на 7 градусов выше среднеклиматической нормы, почва промёрзла слабо, и дороги у нас очень обводнённые. А уже происходившие и последующие температурные переходы через 0 градусов только добавят выбоин и ям».

Дронов уточнил, что некоторые подрядчики уже приступили к гарантийному ямочному ремонту и в течение апреля большая часть работ будет проведена.