Кемерово, , 04:12 — REGNUM Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов заявил, что 14,2% от основных выбросов в Кемерове — «вещества, выделяемые при сжигании угля в печах частного сектора.

«На первый взгляд процент не велик, но есть определённые «отягчающие обстоятельства». Во-первых, это сезонность. В зимнее время, особенно в морозы, когда, как правило, бывают неблагоприятные метеоусловия, этот показатель доходит до 30% и выше. Во-вторых, выбросы от бытовых печей, трубы которых достаточно низкие (в отличии от промышленных труб), не рассеиваются: дым оседает тут же, в приземном слое», — написал Панов в своём Instagram.

https://www.instagram.com/p/B9WVDhIotI0/

Замгубернатора Кузбасса считает, что исправить ситуацию поможет переход «https://www.instagram.com/p/B9WVDhIotI0/».

"Например, Т. исследования, проведённые лабораторией промышленной экологии Кузнецкого филиала «Восточного научно-исследовательского углехимического института», показали, что при замене углей с высоким выходом летучих веществ (марки Д, Г, ДГ) на уголь марки Т без каких-либо дополнительных технологических приёмов достигается значительное уменьшение количества практически всех вредных веществ в дымовых газах бытовых печей, — отмечает чиновник. — Переход частного сектора в крупных городах с использования традиционных марок на марку Т смог бы существенно улучшить экологическую ситуацию. Есть одно «НО»: уголь марки Т дороже чем уголь традиционных марок. Все ли будут готовы платить за него?»