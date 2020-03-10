Вашингтон, , 04:11 — REGNUM США выступает решительно против формирования правительственных структур в Афганистане параллельных официальной власти. Об этом сказал Госсекретарь США Майк Помпео, сообщается в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства США.

«Мы выступаем решительно против любых действий по созданию параллельного правительства», — заявил Помпео.

По его словам, США против применения военной силы для решения политических разногласий.

Также он уточнил, что поддерживает стремление президента Афганистана Ашрафа Гани продолжать переговоры с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало 9 марта ИА REGNUM, США начали вывод своих ВС с территории Афганистана в рамках достигнутого ранее соглашения с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: США объявили о выводе своих войск из Афганистана