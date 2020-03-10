Каракас, , 03:30 — REGNUM Вторая фаза военных учений «Боливарианский щит 2020» стартовали в Венесуэле. О начале маневров объявил в Twitter президент страны Николас Мадуро.

— заявил Мадуро. «Мы приступили ко второму этапу военных учений «Боливарианский щит 2020» за мир. независимость и неприступность нашей Родины»,

О начале операции, целью которой является гарантия мира и полного суверенитета на всей территорией страны, заявил также министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Как ожидается, новые учения повысят оперативную готовность боливарианских войск, а также позволят отработать планы по обороне Венесуэлы от потенциального захватчика.