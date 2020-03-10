Вашингтон, , 03:28 — REGNUM В Госдепартаменте США намерены включить ряд российских военных разработок в договор с РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который заканчивается в 2021 году. Об этом представитель ведомства рассказал журналистам.

«Мы должны обеспечить, чтобы (договор) покрывал не только то, что сейчас покрывает СНВ-3, но и спектр новых российских систем вооружений, которые разрабатываются», — сказал представитель Госдепа.

Представитель уточнил, что в число таких разработок входит подводный аппарат на ядерной тяге «Посейдон», а также «крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования».

По словам представителя ведомства, президент США Дональд Трамп считает, что в договор следует включить Китай и все «потенциальные угрозы» от оружия следующего поколения.

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