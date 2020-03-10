Москва, 10 марта 2020, 02:36 — REGNUM Фракция «Единая Россия» поддержит законопроект о поправках в Конституцию РФ в ходе второго чтения в Госдуме. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, сообщается на официальном сайте партии.
Уточняется, что в «Единой России» призывали остальные думские фракции также поддержать изменения в Конституцию.
По словам Медведева, предложенные поправки усиливают социальные обязательства государства перед гражданами страны.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта, Госдума в основном — втором чтении рассмотрит законопроект о поправках в Конституцию России.
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