Москва, , 02:36 — REGNUM Фракция «Единая Россия» поддержит законопроект о поправках в Конституцию РФ в ходе второго чтения в Госдуме. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, сообщается на официальном сайте партии.

«Фракция «Единой России» в ходе второго чтения поддержит законопроект о поправке в Конституцию», — сказал лидер партии.

Уточняется, что в «Единой России» призывали остальные думские фракции также поддержать изменения в Конституцию.

По словам Медведева, предложенные поправки усиливают социальные обязательства государства перед гражданами страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта, Госдума в основном — втором чтении рассмотрит законопроект о поправках в Конституцию России.

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