Вашингтон, , 23:30 — REGNUM От падения мировых цен на нефть выиграют потребители. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на официальной странице в соцсети Twitter.

«Хорошо для потребителей, — написал Трамп. — Цены на горючее снижаются».

При этом глава Белого дома отметил, что причиной падения котировок на фондовых рынках являются разногласия Саудовской Аравии и России в рамках соглашения о сокращении уровня добычи черного золота, а также «фейк-ньюз».

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