Кабул, , 23:11 — REGNUM Власти США начали процесс вывода американских войск с территории Афганистана в рамках достигнутого ранее соглашения с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 9 марта заявил официальный представители ВС США в Афганистане Сонни Леггетта.

«Командование приступило к сокращению численности своих сил с учетом конкретной обстановки до 8,6 тыс. (военнослужащих) в течение 135 дней», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта должен начаться постепенный выход военных США из Афганистана, который завершится через год и два месяца. Это произойдёт в том случае, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут соблюдать взятые на себя обязательства.

Также должны быть освобождены пять тысяч пленных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и тысяча пленных, которые томятся у них.

Со своего стороны талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны сделать так, чтобы ни их приспешники, ни «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не использовали территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников.

По договорённости, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны начать переговоры с правительством Афганистана. Исламисты заявили, на каких условиях сядут за стол переговоров с Кабулом 10 марта.

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