Москва, , 22:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой отечественной войне, соответствующий отрывок интервью ТАСС опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

«И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», — сказал глава государства.

Десятая серия интервью с Путиным выйдет 10 марта. Она будет посвящена памяти о Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Псковскую область принял участие в памятном мероприятии по случаю 20-й годовщины подвига воинов-десантников 6-й роты и отметил, что военнослужащие проявили мужество, героизм и преданность присяге.

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