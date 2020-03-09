Иерусалим, , 22:28 — REGNUM Власти Израиля из-за коронавируса ввели двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну, сообщает 9 марта Kan.

Также сообщается, что граждан иностранных государств будут пускать в Израиль только при наличии места для изоляции.

«Это тяжелое решение, но оно жизненно важно, чтобы сохранить здоровье общества, а здоровье общества превыше», — прокомментировал данное решение премьер-министр страны Биняьмин Нетаньяху.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил мировым лидерам провести телефонную конференцию, посвященную распространению коронавируса. По его словам, у «Израиля есть, что предложить, и есть, что запросить, мы в хорошем положении».

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