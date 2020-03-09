Брюссель, , 21:51 — REGNUM Режим прекращения огня в сирийском Идлибе необходимо сохранить для защиты мирного населения, заявил 9 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Столтенберга, прекращение огня в Идлибе соблюдается, «в последние дни мы видим сокращение насилия».

«Очень важно продолжить выполнять и развивать договоренности, чтобы обеспечить защиту гражданского населения в Сирии «, — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Североатлантическому альянсу необходимо четко продемонстрировать свою «союзническую солидарность» с Турцией.

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