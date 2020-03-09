Брюссель, , 21:58 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал членов НАТО поддержать страну в критический для альянса момент. Об этом 9 марта он заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Сейчас для НАТО критический период, когда альянс должен четко продемонстрировать солидарность с Турцией», — подчеркнул Эрдоган, после прошедшей в Брюсселе встречи.

Глава Турецкой республики имел ввиду ситуацию в Сирии, где турецкие военные оказывают поддержку группировкам, сражающимся с правительством Сирии.

Напомним, ситуация в сирийском Идлибе значительно осложнилась после того, как здесь были убиты десятки турецких военных.

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