Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов в ходе переговоров обсудил с министром финансов США Стивеном Мнучином взаимоотношения двух стран. Об этом сообщила 9 марта пресс-служба посольства России на странице в соцсети Facebook.

В сообщении дипмиссии говорится, что стороны обсудили ряд вопросов, среди которых: ход выполнения договоренностей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам саммита в Хельсинки в 2018 году и встречи в Осаке в 2019 году, а также состояние и перспективы российско-американских связей.

«С российской стороны подтвержден настрой на совместную работу по стабилизации двусторонних отношений», — отметили в посольстве России.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Россия отмечает существенное расширение Соединёнными Штатами Америки своих военных возможностей.

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