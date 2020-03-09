9 марта 2020 | Время чтения 15 мин

Арташес Гегамян, , 21:26 — REGNUM Не скрою, уважаемый читатель, что мне было отнюдь невесело в очередной раз на новых примерах обосновывать полную неадекватность «народного премьера» Республики Армения (РА) Никола Воваевича, себя любимого, и его камарильи занимаемым должностям. Или же вновь раскрывать угрозы и вызовы национальной безопасности РА, во многом обусловленные непрофессионализмом армянских властей. Показывать и доказывать, что заокеанские технологии, последовательно реализованные в РА, превратили мою страну в своеобразный полигон по созданию универсальных механизмов подрыва основ государств, начинают действовать гнетуще на психику. Видимо от осознания слабости оппозиции в противодействии творимому по отношению к одной из древнейших наций мира подлому бесчинству.

Армения

За последний год и 10 месяцев после государственного переворота апреля-мая 2018 года мне не раз приходилось писать, что в условиях мононациональной Армении главная мишень заокеанских технологов цветных революций и государственных переворотов — подрыв основ армянской идентичности, разрушение генетического кода армянского народа, основанного на традиционных христианских ценностях армянской семьи и исторической памяти армянского народа. Заокеанским политтехнологам доподлинно известно, что одним из действенных инструментов разрыхления основ государственности, во всяком случае на примере РА — и это свершившийся факт, является внедрение и деятельность разветвленной сети пресловутого Фонда Сороса «Открытое общество». Я не стану вновь пересказывать о деструктивной деятельности более полусотни соросовских подрывных организаций в Армении, щедро финансируемых суммами, исчисляемыми миллионами долларов. Отмечу лишь вкратце: в итоге их деятельности соросята вполне заслуженно могут похвастаться тем, что в РА им удалось расколоть армянское общество, обезволить нуждой трудолюбивый и гордый народ, подчинить его обслуживанию навязанной ими же, соросовскими нахлебниками, повестки дня. Повестки, реализация которой в конечном счете приведет к окончательной потере общественной, армянской идентичности. Увы, сказанное не есть преувеличение. Это всего лишь констатация уже свершившегося.

Подумайте сами, уважаемый читатель. Многочисленные информационные, аналитические, политические передачи самых разных телеканалов Армении, радио, интернет-изданий и других СМИ денно и нощно вещают, казалось бы, о правильных вещах. Вместе с тем, если внимательно проанализировать их содержание, то мы будем вынуждены признаться, что подавляющее большинство армянских СМИ (армянских условно, правильнее — соросовских) своими передачами и публикациями по существу формируют повестку, наполненную разного рода давно набившими оскомину дискуссиями, на первый взгляд, по актуальной тематике. Причем до боли обидно, что в эти изначально бесплодные дискуссии вовлекаются весьма образованные, искренне болеющие за свою Родину ̶ Республику Армения и Республику Арцах, молодые политики, общественные деятели, ученые и аналитики, специалисты по международным вопросам.

Чтобы у читателя не сложилось неверное представление о моем отношении к этим дискуссиям, замечу, что я вовсе не против активного развенчивания молодыми, патриотически настроенными гражданами РА всего убожества и одновременно опасности политики, навязанной закордонными кукловодами Н. Пашиняну и КО. Я всего лишь хочу, чтобы трезвомыслящие граждане Армении добровольно не стали бы действующими акторами навязанной РА диверсии, ведущей к разрушению нашего государства. А что наметившийся в стране ход развития событий ведет именно к такому финалу, сомневаться не приходится. Самокритично признаемся, что на данном этапе армянские соросята оправдали надежды своих грантодателей: политический класс Армении не в полной мере осознает всю сложность положения, в котором оказался регион Южного Кавказа. Не согласиться с такой оценкой ̶ признаться в непонимании происходящих процессов. Что же недооценивается политическим классом Армении? Это, в первую очередь, угроза дестабилизации положения в Иране и вокруг него, дружественной Армении стране, которая по какому-то злому року после Китайской Народной Республики оказалась второй, наиболее сильно подверженной распространению коронавируса. Вторая опасность исходит из ущемленного себялюбия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который крайне тяжело перенес отрезвляющее предупреждение Президента России Владимира Владимировича Путина в ходе состоявшихся 6 марта 2020 г. в Москве переговоров В. Путин̶ Р. Эрдоган. Переговоров, которые спустили Р. Эрдогана с заоблачных высот Османской империи времен Сулеймана Великолепного на сирийские трассы М4-М5, которые в настоящее время контролируют военные полицейские России, что стало причиной … шантажа со стороны Турции Евросоюза с гнусным использованием в качестве политического оружия беженцев.

Было вполне предсказуемо, что неоосманскую политику Турции, ее опасные для мира имперские устремления поддержит все тот же неугомонный русофоб Джордж Сорос. Видимо вдохновленный тем, что британское издание Financial Times (FT) в декабре 2019 года назвало американского филантропа Джорджа Сороса «человеком мира». Как отмечалось в решении: в ряду прочих его «достоинств» в том числе из-за его неизменной поддержки «либеральной демократии, которая находится в осаде со стороны популистов». Читатели возрастом постарше наверно призадумаются над тем, с чего бы это, когда такое авторитетное на Западе британское издание, как Financial Times, присуждает филантропу Соросу подобный титул. Уверен, что в памяти британских финансовых старожилов еще свежи поделки Джорджа Тивадаровича от 16 сентября 1992 года, когда не без его участия произошло резкое удешевление британской валюты ̶фунта стерлинга. Не хочу приводить подробности той гигантской финансовой аферы, которая позволила Тивадаровичу заработать по разным оценкам от $1 млрд до $1,5 млрд. Тогда его побудительный мотив обрушения британского фунта стерлинга был вполне прозрачен — бизнес и ничего личного. Не хочется верить, что учредители премии FT хотели как-то подсластить Джорджа Сороса в это сложное для Великобритании время, взяв за основу своего решения любимое выражение небезызвестного учителя Беликова из «Человека в футляре» А. П. Чехова: «Как бы чего не вышло». Однако, мои сомнения на сей счет тут же развеялись, когда американский филантроп, спустя два с половиной месяца после восшествия на пьедестал «человека года», 5 марта 2020 года опубликовал все в том же издании статью: «Financial Times (Великобритания): из-за военных преступлений Путина в Сирии Европа должна занять сторону Турции».

Как говорится, вот и пришли к побудительным мотивам и истокам признания Дж. Сороса «человеком года». Уважаемый читатель может вполне оправданно задаться вопросом: так ведь Сорос эту статью написал позже и причем тут эта статья? Да, действительно, статья была написана двумя с половиной месяца позднее признания его «человеком года», однако, весь вопрос в том, что в сей статье этот циничный разрушитель государств в очередной раз подтверждает свое низменное русофобство, нелюбовь к России, к его выдающемуся лидеру Владимиру Владимировичу Путину, более того, этак изощряется в поддержке неоосманского султана Эрдогана. Вот о чем пишет сей титулованный FT филантроп: «Единственной страной, которая направила свои войска на защиту мирного населения, оказавшегося из-за действий Асада и России в западне в Идлибе, стала Турция. В конце прошлого месяца российская армия нанесла серию ударов, в результате которых погибли 34 турецких военнослужащих (Сорос не мог не знать, что их гибель полностью на совести (при наличии таковой) турецкого руководства, о чем весьма доказательно было неоднократно заявлено и показано по авторитетным TV-каналам Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике — А.Г.). Но Турция не отважилась атаковать Россию напрямую, потому что российские ВВС сильнее турецких (поздравляем Джорджа Тивадаровича с открытием ̶ А. Г.). У России есть ядерное оружие, а у Турции его нет. Турция вместо этого решила нанести удар возмездия по войскам Асада с применением беспилотников (о гибели сирийских военнослужащих ни намека на сожаление ̶ А. Г.). Так Путин в очередной раз ушел от наказания за убийства». Эту сколь гнусную, столь же ложную концовку я специально не исключил из приведенной цитаты. Думается, что этого достаточно, чтобы действующее политическое руководство РА, если оно не является полностью подставным со стороны все того же Сороса и прочих кукловодов из-за бугра, ознакомившись с этой клеветнической статьей Сороса, выступило с политическим заявлением о прекращении деятельности полусотни общественных организаций-прихлебателей Фонда Сороса в Армении̶ за откровенную враждебность по отношению к Российской Федерации, главному военно-политическому союзнику Республики Армения, единственно надежному гаранту безопасности не только РА, но и региона Южного Кавказа. Пусть читатель не станет поспешно подозревать меня в политической наивности в оценке властей Армении и оторванности от сложившихся геополитических реалий. Именно в наши дни Армения и армянский народ должны осознанно и консолидированно выступить с решительным протестом против разрушительных действий разного рода глобалистских денежных мешков, именуемых нынче филантропами, которые не без подсказок мировой закулисы глобалистов уже не одно десятилетие разного рода либеральными сказками о демократии и правах человека, обернутыми в зеленые купюры с изображением отцов основателей США, затыкают рты падких до халявы политиков и КО. В данном конкретном случае, промедление со стороны властей Армении с принятием решительных мер по свертыванию работы разного рода соросовских контор в очередной раз покажет их лживость и лукавство в отношениях с Россией и можно не сомневаться, что это будет чревато серьезными потрясениями в самом ближайшем будущем. Потрясениями, инициированными любимчиками Сороса в лице Апшеронского и Неоосманского султанов, то бишь Ильхамом Алиевым и Реджепом Эрдоганом.

Уверен, что читатель обратил внимание на подчеркнутую мною необходимость консолидированного отторжения из РА соросовской пятой колонны. При этом естественно, что читатель может задаться вполне резонным вопросом: о каком консолидированном отпоре может идти речь, если сегодня даже оппозиция Армении все еще сама не смогла консолидироваться. Может быть сравнение, которое я приведу далее, будет не вполне корректным, но оно уверен, что имеет право на жизнь.

Итак, приведу перефразированную реплику из разговора Уинстона Черчилля с его личным секретарем Колвиллом 21 июня 1941 г., накануне вторжения немецких войск в СССР: «Если бы Гитлер вторгся в ад, я по меньшей мере благожелательно отозвался бы о сатане в палате общин» (Черчилль У. Вторая мировая война. М., 1955, т.3, кн. 1, гл.20, с. 363). Не спешите упрекнуть меня, уважаемый читатель, за кажущуюся некорректность приведенной цитаты применительно к данному конкретному случаю. Согласитесь, что оппозиция, в том числе и ваш покорный слуга, отнюдь не ангелы, да и Армения с легкой руки Сороса на пути к аду, так что наличие сатаны во власти РА, гегемон которой неоднократно упоминает имя Господа Бога всуе, несколько объясняют уместность моего сравнения. Я не оговорился, сатаны, хотя бы потому, что, повторюсь, уже в который раз Никол Воваевич о своей бренной деятельности кощунственно говорит, сопоставляя ее с деятельностью и упоминанием имени Иисуса Христа.

Сегодня, уважаемый читатель, не будет преувеличением сказать, что существованию Республики Армения и Республики Арцахгрозит крайне опасная угроза. Вместе с тем важно подчеркнуть, что предотвратить разрушительные последствия этой угрозы можно лишь консолидировав весь армянский народ. Народ, который соросовские кукловоды коварно разделили на «черных» и «белых», на «революционеров» и реваншистов», на сторонников «За» и «Против» поправок Конституции РА. Силой Провидения властям все еще не удалось окончательно превратить Армению в ад. Более того, к счастью, властям еще не удалось перевести раскол армянского общества в Вооруженные силы РА и Республики Арцах, впрочем как и не удалось окончательно расшатать устои христианской традиционной армянской семьи, основанной на любви к святым для армян папе и маме, их любви к своим родителям и детям. И чтобы не допустить навязанных нам извне необратимых опасных проявлений, разрушающих армянскую идентичность нравов, следует в первую очередь начать последовательную работу по объединению оппозиции. Объединению не на словах, а на деле, положив на алтарь борьбы весь человеческий, финансовый, интеллектуальный и информационный ресурс, который имеется в распоряжении патриотических сил Армении. И это будет тем первым шагом, сделав который, убежден, мы пробудим веру в сотнях тысяч наших сограждан, более чем у половины избирателей, которые бойкотировали внеочередные выборы в Национальное Собрание VII созыва, состоявшиеся в декабре 2019 года. Ведь столь внушительная неявка избирателей настоятельно диктует жизненную важность консолидации армянского общества. А консолидация общества ̶ важнейший элемент сохранения государства.

Вместо послесловия. Не хотелось нарушать ставшее уже традицией завершение статьи на светлой ноте. Так, в 2021 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося композитора ХХ века, Народного артиста СССР Арно Арутюновича Бабаджаняна. Международный Фонд памяти композитора, в Попечительский Совет которого входят Народные артисты СССР композитор Александра Пахмутова, талантливый актер и режиссер Армен Джигарханян, поэт Николай Добронравов, художественный руководитель и генеральный директор Марининского театра Валерий Гергиев, Народный артист СССР, альтист Юрий Башмет, Народный художник Российской Федерации Александр Рукавишников, экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, Герой Советского Союза Артур Чилингаров, в феврале 2019 года выступили с инициативой, чтобы 2021 год был объявлен ЮНЕСКО годом Арно Бабаджаняна. Рассказывать о величии композитора Арно Арутюновича читателям, думается, нет необходимости, напомню лишь, что в 1974 году на третьем Всемирном конкурсе песни в Токио Арно Бабаджанян представлял СССР и был удостоен звания «Лучшего композитора мира». Так вот, с самого начала 2019 года Международный Фонд памяти Арно Бабаджаняна за подписью Президента Фонда Ара Бабаджаняна (сына Арно Арутюновича) и генерального продюсера А. Г. Саркисянца обратились с соответствующим ходатайством к Президенту Республики Армения А. В. Саркисяну (2019−07−23 исх. А-908), министру образования, науки, культуры и спорта РА А. Э. Арутюняну (2019−06−28 исх. А-890), министру иностранных дел РА З. Г. Мнацаканяну (2019−03−25 исх. А-821) с просьбой оказать содействие в продвижении данного вопроса в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и рекомендовать постоянному представителю РА при ЮНЕСКО представить кандидатуру Арно Бабаджаняна для объявления 2021 г., года 100-летия со дня рождения великого маэстро, со стороны ЮНЕСКО годом Арно Бабаджаняна. Последовавшие за этим ходатайством действия представителей исполнительной власти РА стали очередным подтверждением, мягко выражаясь, полной бездуховности соратников «революционера» Н. Пашиняна, их полной отчужденности от армянской культуры, новым подтверждением проводимой ими политики предания забвению памяти выдающихся сынов армянского народа, внесших яркий и неповторимый вклад в мировую цивилизацию. Читатель наверно не обратил внимание, что я упомянул лишь «героев» исполнительной власти, отделавшихся отпиской. Иначе они поступить и не могли, так как прекрасно осведомлены о том, что их «вождь» Никол Воваевич, себя любимый, трибуну Генеральной Ассамблеи ООН, да и любую трибуну международных организаций, будучи политиком галактического масштаба, использует для восхваления так называемой «бархатной революции», то есть государственного переворота апреля-мая 2018 года. Этого своеобразного, отвергнутого цивилизованным миром действа по отпугиванию потенциальных инвесторов в экономику РА.

Будучи по натуре оптимистом, мне кажется, что президенту РА Армену Саркисяну не было в надлежащей форме доложено о ходатайстве членов Попечительского Совета Международного Фонда памяти Арно Бабаджаняна. Думается, что, вникнув в суть вопроса, президент РА использовал бы свои достойные уважения связи с сильными мира сего для представления цивилизованному миру столь востребованной в наши дни властями Армении предавшими забвению в данном случае той истины, что Армения и Арцах̶ это в том числе и Арно Арутюнович Бабаджанян, а не нувориши с улицы, которые за соросовские бабки дорвались к руководству Арменией.

P . S . Когда писал эти строки, в моей памяти воскрес незабываемый эпизод начала 1970-х годов. Арно Арутюнович жил в Ереване на проспекте Маштоца дом 43 или 45 (до этого проспект носил имя Сталина, затем Ленина, а ваш покорный слуга, уважаемый читатель, будучи мэром г. Еревана при поддержке депутатов Ереванского городского Совета переименовал на проспект Маштоца). Так вот, по традиции сверстники Арно Бабаджаняна, к тому времени уже достаточно взрослые люди, ежедневно собирались на углу здания, в котором жил маэстро. В летние вечера все эти весьма знаковые ереванцы самых разных профессий и весьма сложных судеб, очень шумно травили байки. В один из этих вечеров как-то разом они вдруг притихли, а их лица озарились светлыми улыбками. Со своими дворовыми сверстниками, стоя чуть поодаль от наших, скажем так, уличных наставников ветеранов, сначала не догадались, чем же вызвано их молчание. Дальше сердечные рукопожатия и объятия достойных и уважаемых в Ереване мужчин с Арно Арутюновичем не оставили сомнений об их давнишней близости. Читателям замечу, что в тот вечер Арно Арутюнович очень непринужденно и тепло о чем-то рассказывал. Видимо, со своими друзьями молодых лет они вспоминали оказии из своей общей ереванской юности. Их расставание было столь же теплым, как и встреча. А ведь ветераны наши были весьма и весьма уважаемыми людьми не только в Ереване, но и, по крайней мере, во многих столицах бывших союзных республик СССР.

Арно Арутюнович был и остается всенародным любимцем Еревана на все годы и времена. Здесь даже инструкции ЮНЕСКО не помеха всенародной любви и признания выдающегося композитора Арно Арутюновича Бабаджаняна.