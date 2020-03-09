Ташкент, , 21:11 — REGNUM В 2019 году в Узбекистане создано 484 новых предприятия с участием российского капитала, а их общее количество достигло 1828, говорилось на совещании, посвященном обсуждению перспектив развития двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с Россией.

«Совместно с российскими партнерами планируется реализовать проекты на 7,3 миллиарда долларов, что даст возможность создания 3,5 тысячи рабочих мест», —говорилось на совещании, где также принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Подчеркивалось, что по итогам 2019 года товарооборот с Россией по сравнению с предыдущим годом увеличился на 17 процентов и составил 6,6 миллиарда долларов.