Брюссель, , 21:10 — REGNUM Североатлантическому альянсу необходимо четко продемонстрировать свою «союзническую солидарность» с Турцией. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

По его словам, странам НАТО необходимо придавать обороноспособности Турции и ее борьбе с терроризмом более важное значение.

«Значительная часть наших (властей Турции) требований к НАТО заключается в полноценном осуществлении на основе принятых в 2012 и 2015 г. решений мер, направленных на поддержку обороноспособности Турции», — заявил Эрдоган.

По его словам, члены военного блока должны «без дискриминации и без политических предусловий» сотрудничать с Турцией.

Как передавало ИА REGNUM, 9 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с однодневным визитом в Брюссель.

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