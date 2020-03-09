Днепропетровск, Украина, , 20:44 — REGNUM Группа активистов провела акцию «Защити Украину: мобилизация патриотов-государственников» в Днепре (ранее Днепропетровск) 9 марта. Об этом сообщает Радио Свобода (СМИ-иностранный агент).

По данным журналистов, участники мероприятия, в котором приняло участие несколько сотен человек, собрались неподалеку от здания Днепропетровской облгосадминистрации.

Отмечается, что активисты, требовавшие отставки президента страны Владимира Зеленского, держали в руках плакаты с надписями «Страна — не «95 квартал», «Боритесь — поборете», «Красные линии — табу».

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля в пресс-службе полиции Харьковской области сообщили, что в результате столкновения предпринимателей и охраны харьковского рынка «Барабашово» пострадали четыре человека.

Читайте также: На Украине в ходе акции протеста пострадали четыре человека