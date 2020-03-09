Вашингтон, , 20:31 — REGNUM Президент США Дональд Трамп призвал жителей страны задуматься над статистикой заболеваемости и смертности от коронавируса COVID-2019 и аналогичными показателями «обычного гриппа». Об этом 9 марта он написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Американский лидер привел официальные данные заболеваемости гриппом в США за прошлый год. По его словам, в 2019 году от гриппа в стране погибли 37 тыс. человек, однако, заметил он, при этом в США не закрываются все учреждения и экономика страны не испытывает трудностей.

«На данный момент зарегистрировано 546 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них 22 смертельных. Подумайте об этом!» — добавил американский президент.

Напомним, ранее пандемией официально назвал 9 марта вспышку коронавируса телеканал CNN. Руководство телеканала сообщило, что, опираясь на последние данные по распространению коронавируса в странах мира, впредь будет именовать вспышку заболевания пандемией.

Читайте ранее в этом сюжете: Телеканал CNN заявил, что считает вспышку коронавируса пандемией