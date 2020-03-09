Москва, , 19:57 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел рабочую встречу с послом Ирана в России Каземом Джалали 7 марта. Об этом информирует в понедельник, 9 марта, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что замглавы МИД РФ проинформировал посла Ирана об итогах российско-турецких переговоров на высшем уровне 5 марта в Москве.

Как передавало ИА REGNUM, 5 марта глава РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам встречи в Кремле подписали меморандум, который предписывает прекращение огня и всех боевых действий на линии соприкосновения в Сирии с полуночи 6 марта.