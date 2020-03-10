10 марта 2020 | Время чтения 4 мин

Страна может частично обеспечить себя молочной продукцией и небольшим перечнем фруктов и овощей. В Киргизии может возникнуть дефицит муки, масла, сахара и мяса.

Евгения Ким, , 11:44 — REGNUM «Киргизия очень зависит от импорта товаров первой необходимости: продуктов питания, лекарственных препаратов, одежды и так далее. Продовольственная безопасность за счет собственных ресурсов республики оставляет желать лучшего», — политолог Игорь Шестаков рассказал в интервью ИА REGNUM о том, какой эффект может оказать на Киргизию распространение коронавируса по стране и региону.

Киргизия Ken Flottman

ИА REGNUM: Может ли Киргизия самостоятельно обеспечить себя товарами первой необходимости в случае закрытия границы из-за распространения китайского коронавируса?

Киргизия очень зависит от импорта товаров первой необходимости: продуктов питания, лекарственных препаратов, одежды и так далее. Продовольственная безопасность за счет собственных ресурсов республики оставляет желать лучшего.

Например, при СССР в Киргизии было 15 мясокомбинатов, сейчас, в лучшем случае, страна имеет колбасные цеха. Сейчас говорят о том, что могут запустить мясокомбинат в Балыкчи (город в Иссык-Кульской области — прим. ИА REGNUM), но это пока только планы.

Это только один пример. В остальном импорт продовольствия просто зашкаливает. По данным министерства сельского хозяйства, несколько лет назад Киргизия могла полностью обеспечить себя ограниченным перечнем товаров. Например, молочной продукцией, некоторыми сортами овощей — моркови, капусты, картошки, а также ограниченным ассортиментом фруктов, которые растут в стране. Все остальное — импорт. Киргизия покупает растительное масло, сахар, мясо.

Поэтому озабоченность премьер-министра Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева понятна. Правительству нужно как-то менять ситуацию, чтобы не оказаться беззащитными перед самыми негативными сценариями развития событий. Коронавирус — это еще один повод Бишкеку задуматься о «слабых местах» национальной экономики.

Вступление страны в ЕАЭС в 2015 году должно было заставить задуматься о том, что Киргизия производит, что экспортирует и какие позиции может закрывать за счет импорта из стран-партнеров.

Сейчас страна оказывается в уязвимом положении в случае закрытия границы и изоляции от соседей.

Мясная лавка Ken Flottman

ИА REGNUM: Как можно избежать дефицита или минимизировать его последствия?

К долгосрочным мерам я бы отнес необходимость поддержки собственных производителей. Нужно обеспечить нормальные условия: включая льготные кредиты и сокращение налогового бремени. Об этом всегда упоминается в предвыборных программах кандидатов, но после выборов о них быстро забывают.

Нынешняя ситуация показывает необходимость выработки стратегии производственной безопасности. Посмотрите на пригороды Бишкека, те земли, которые раньше были территориями сельскохозяйственного назначения, сейчас превратились в vip-городки. Вместо того чтобы выращивать овощи и фрукты, на этой земле стоят особняки. Алчные чиновники продали территории, не задумываясь о последствиях.

Пока что чиновники констатируют проблему, но не решают ее. Но нужно действовать, время разглагольствований прошло.

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ИА REGNUM: Как можно избежать паники среди населения в связи с возможными последствиями распространения коронавируса в регионе?

Нужна правильная работа с информацией. Из положительных примеров: от МЧС Киргизии идет рассылка рекомендаций на уровне, как правильно мыть руки и почему не нужно посещать места массового скопления людей. Мэрией Бишкека предпринимаются определенные меры, чтобы сократить количество мероприятий, например, запрет на митинги и акции до 1 июня.

Проблема в том, что общество не особо надеется на медицинский потенциал страны. И я понимаю эти опасения. Едва ли инфекционные больницы страны готовы выдержать массовый поток заболевших, если он вдруг возникнет. Можно, конечно, в короткие сроки модернизировать медицинские учреждения, обеспечить людей из «группы риска» изоляторами и соответствующим медицинским уходом.

Продовольственная лавка. Ош, Киргизия Ken Flottman

Республиканский штаб, который занимается мониторингом и информированием населения, достаточно оперативно выполняет свои задачи. Но, подчеркну, необходимо, чтобы национальная система здравоохранения повысила уровень своей работы. Потому что даже если Киргизия избежит распространения вируса, не факт, что через некоторое время не возникнет новая угроза здоровью граждан.

Система здравоохранения страны должна отвечать современным требованиям, а не оставаться на уровне 60-х годов прошлого века.

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Что касается непосредственно работы с информацией, то 5 марта в Бишкеке прошел флешмоб «Ухань, живи. Ухань, мы с тобой». Это была первая публичная акция в поддержку КНР, которая сейчас борется с коронавирусом. Она показывает, что для Киргизии нет чужой беды и наша страна поддерживает людей, которые сейчас пытаются победить эту болезнь.

Китай для Киргизии не просто добрый сосед, но и важный стратегический партнер. И перед лицом новой проблемы, нового вызова мы должны проявлять понимание и гуманизм в отношении друг друга.