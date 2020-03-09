Дамаск, , 19:32 — REGNUM Вооруженные силы Сирии за время последнего обострения конфликта с Турцией сбили ракетными комплексами «Бук-М2Э» 20 турецких беспилотников. Соответствующую статистику опубликовал в своем Twitter обозреватель Syrian_MC.

По его данным, всего расчеты сирийских «Буков» произвели 25 пусков, в 20 случаях цели были поражены, в трех — промахнулись и в итоге еще двух — ракеты самоуничтожились.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

По итогам встречи был выпущен совместный документ, в котором подтверждается приверженность сторон «астанинскому формату» и вводится режим прекращения огня на территории региона.