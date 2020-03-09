Улан-Батор, , 19:22 — REGNUM Спикер парламента Монголии Гомбожавын Занданшатар отложил визит в США, который должен был состояться 10 — 11 марта. Об этом он заявил в ходе встречи с послом США Майклом Клечиски.

«В Монголии отменили зарубежные командировки государственных служащих до 30 марта 2020 года. Также государственная чрезвычайная комиссия недавно решила отменить зарубежные командировки членов Национального совета безопасности. В связи с этим возникла необходимость назначить новый срок визита в США. Стоит отметить, что визит является важным для сотрудничества двух стран», — заявил председатель Великого Государственного Хурала (парламента Монголии) Гомбожавын Занданшатар.

В Монголии пока не зарегистрировано случаев коронавируса. В целях профилактики до 30 марта закрыты все образовательные учреждения, гражданам рекомендовано отказаться от поездок за границу.

Срок отмены полетов по маршрутам Монголия — Южная Корея — Монголия, Япония — Монголия — Япония и Улан-Батор-Улан-Удэ продлен до 28 марта. Ранее, 3 марта было вынесено решение о приостановлении авиасообщения с 3 по 11 марта.