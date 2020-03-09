Брюссель, , 19:17 — REGNUM В Брюссель прибыл с однодневным визитом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает в понедельник, 9 марта, Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, постоянный представитель Турции при ЕС Мехмет Кемаль Бозай, посол Турции в Бельгии Хасан Улусой и постпред Турции при НАТО Басат Озтюрк встречали в аэропорту бельгийской столицы главу турецкого государства, которого сопровождают глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр внутренних дел Сулейман Сойлу, министр национальной обороны Хулуси Акар, руководитель Национальной разведывательной организации (MİT) Хакан Фидан и другие.

Как передавало ИА REGNUM, 8 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле заявил, что он в ближайшее время посетит с визитом Брюссель, где проведет переговоры с представителями ЕС.

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