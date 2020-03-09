Эр-Рияд, , 18:15 — REGNUM Власти Саудовской Аравии, считающие Российскую Федерацию важнейшим партнером на рынке нефти, не намерены вести никаких «ценовых войн». Об этом сказал ТАСС высокопоставленный источник в ОПЕК.

«Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией», — сказал источник.

Собеседник агентства добавил, что Россия, являющаяся «важнейшим игроком на энергетическом рынке», по-прежнему очень важный партнер для Эр-Рияда.

Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Саудовская Аравия якобы планирует увеличить добычу черного золота в апреле 2020 г. до 10 млн баррелей в сутки из-за развала сделки ОПЕК+.

По данным журналистов, цель Саудовской Аравии — безудержный демпинг на нефтяном рынке и оказание максимального давления на РФ для ее возвращения за стол переговоров в рамках ОПЕК+.

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