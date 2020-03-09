Вашингтон, , 18:16 — REGNUM Разногласия Саудовской Аравии и России в рамках соглашения о сокращении уровня добычи нефти являются причиной падения котировок на фондовых рынках. Об этом 9 марта сообщил президент США Дональд Трамп на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Саудовская Аравия и Россия спорят о цене на нефть. Это, а также «фейк-ньюз» — причины падения рынка!» — написал глава государства.

Напомним, ранее Reuters сообщили, что члены ОПЕК теряют более полумиллиарда долларов в день из-за резкого снижения цен на нефть.

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