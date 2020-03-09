Тбилиси, , 17:52 — REGNUM Грузинская оппозиция, лидеры которой днем ранее в резиденции посла США подписали соглашение с правящей партией о проведении парламентских выборов 2020 года по видоизмененной системе, продолжает настаивать на освобождении лиц, которых считает «политзаключенными».

Соответствующее заявление лидеры основных оппозиционных сил распространили 9 марта, после встречи в офисе «Лейбористской партии», где традиционно с самого начала акций протеста собираются все оппоненты нынешней власти Грузии.

«Правительство и оппозиция по-прежнему не могут договориться о статусе тех лиц, которые были задержаны в результате событий 20 июня и развернувшихся в дальнейшем процессов. Оппозиция, естественно, считает их политзаключенными. Правительство же этого не признает. Но в совместном документе мы договорились, что эти вопросы будут решены таким образом, чтобы ни у одной политической группы не осталось ощущения, что правосудие применяется для политических целей», — сказано в заявлении.

Его авторы призывают президента Грузии и все государственные институты содействовать быстрому решению вопроса освобождения политзаключенных, чтобы лидеры оппозиции — экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, совладелец телеканала «Мтавари архи» Георгий Руруа и ряд других объявленных «политзаключенными» лиц как можно скорее покинули тюрьмы. Оппозиция надеется, что после освобождения ее лидеров правительство не найдет новых поводов для их отправления за решетку.

«Важно, чтобы в дальнейшем принятые в отношении этих лиц политические решения не были пересмотрены или на основании других политических дел их не вернули в тюрьмы. Также важно, чтобы в отношении других политических лидеров и активистов не делались новые репрессивные шаги», — сказано в заявлении.

Как известно, 8 марта в резиденции посла США в Грузии было достигнуто соглашение о проведении парламентских выборов 2020 года с 1% избирательным барьером и новым пропорциональным соотношением мандатов. В парламент следующего созыва будут избраны 120 депутатов по пропорциональным спискам и 30 — по мажоритарным округам. Ввводится также 40% барьер для формирования правительства. Он означает, что партия, которая не наберет на выборах 40% голосов, не сможет сформировать однопартийное правительство, и в этом случае кабинет министров будет коалиционным. В самом тексте подписанных в резиденции посла США документов ничего об обязательстве правительства освободить из заключения «политзаключенных» не сказано.