Тбилиси, , 17:50 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила иностранных дипломатов за содействие в достижении соглашения между правящей партией и оппозицией, которое состоялось 8 марта.

По информации пресс-службы президента Грузии, об этом Саломе Зурабишвили заявила 9 марта, в ходе своего визита в регион Самегрело, где она ознакомилась с мероприятиями по превенции распространения коронавируса. Президент также выразила благодарность всем политическим партиям, которые участвовали в переговорах.

«Достигнутое вчера соглашение — это еще один шаг общества, страны к демократии, который радостен для всех», — передает пресс-служба слова президента.

Как известно, 8 марта в резиденции посла США в Грузии было достигнуто соглашение о проведении парламентских выборов 2020 года с 1% избирательным барьером и новым пропорциональным соотношением мандатов. В парламент следующего созыва будут избраны 120 депутатов по пропорциональным спискам и 30 — по мажоритарным округам. Ввводится также 40% барьер для формирования правительства. Он означает, что партия, которая не наберет на выборах 40% голосов, не сможет сформировать однопартийное правительство, и в этом случае кабинет министров будет коалиционным.