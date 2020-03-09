Гаага, Нидерланды, , 17:20 — REGNUM В Нидерландах российский гражданин Олег Пулатов, обвиняемый по делу крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в Донбассе, в суде полностью отрицает свою вину в гибели самолета. Об этом 9 марта во время прямой трансляции из зала суда заявила его адвокат Сабине тен Дуссхате.

«Позиция Олега Пулатова заключается в том, что он не несет никакой ответственности, ни в какой степени, ни в каком качестве за уничтожение рейса MH17 и все последствия», — отметила представитель Пулатова.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 марта, в Гааге начинаются судебные слушания по делу о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который выполнял рейс MH17.

Процесс является открытым и ведется на двух языках — английском и голландском. Расследование и суд проводятся в Гааге, так как большинство погибших в авиакатастрофе — подданные Нидерландов.

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