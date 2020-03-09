Москва, , 17:16 — REGNUM Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом сообщила в понедельник, 9 марта, пресс-служба киргизского правительства.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы киргизско-российских отношений и ход реализации совместных проектов в различных сферах», — говорится в сообщении.

Кроме того, Мишустин и Абылгазиев обсудили совместные действия по минимизации последствий складывающейся экономической конъюнктуры в мире, а также обменялись мнениями о ситуации на валютном и нефтяном рынках.

Премьер-министры РФ и Киргизии также выразили обоюдное стремление продолжить в интересах народов двух государств взаимовыгодное сотрудничество по всему спектру киргизско-российских отношений.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил по телефону с белорусским коллегой Сергеем Румасом вопросы двустороннего сотрудничества.

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